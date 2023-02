Football - D3 ACFF B: Pour Huy, il serait temps de marquer à nouveau

Heureusement, les Tricolores avaient relevé la tête lors du second acte pour décrocher un point. "Depuis lors, ils ont changé d’entraîneur et peut-être, du coup, d’animation. On verra bien, mais il est temps se relancer. Oui, l’aspect défensif est bon, maintenant il faut y joindre le côté offensif", poursuit le T2 hutois.

Un T2 qui ne se retrouvera pas dans la future structure du club fusionné puisqu’il a d’ores et déjà décidé de s’en aller à l’issue de cette saison pour tenter sa chance comme entraîneur principal. "J’ai déjà connu une fusion quand j’étais jeune et il faut reconnaître que c’est toujours compliqué au niveau de la structure des joueurs et du staff. Du coup, j’ai préféré anticiper, explique Sandro Stizzo. Après, je quitterai le club en bons termes, c’est un regret de partir, mais il faut aussi que j’avance. J’aspire à être T1 à un moment, au minimum avec des U19 ou des U21 et pourquoi pas en équipe première. "

En un an, celui qui était arrivé pour tenter de provoquer un électrochoc dans le vestiaire hutois aura bien grandi. "C’est vrai, je suis tombé comme un cheveu dans la soupe. Mon rôle était de remettre les idées en place dans le groupe et d’aider au maintien. Mon contrat a été rempli comme cette année où je fais partie de l’édifice qui participe au maintien qui est en bonne voie, poursuit l’intéressé. Après, l’annonce de mon départ ne change rien. Nous sommes montés dans un bateau et je n’en descendrai pas avant la fin de la saison. " Car, mathématiquement, le maintien n’est pas encore acquis. Et si Huy se relance, le tour final lui tend les bras !

Arbitre: Thomas Beluffi, assisté de Salih Odemis et Kokou Azianou.

RFC HUY: Marly, Pire, Czagiel, Raia, A.Loyaerts, Eeke, Kabombo, Papalino, Morana, Frantim, Nzoigba, Picchietti, G.Boussard, D.Boussard, Pollina, De Castris, Muaremi (?). Nzoigba est suspendu. David n’est pas venu à l’entraînement mardi. Muaremi (adducteurs) est incertain.