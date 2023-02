Football - D2 ACFF: Warnant devine la chaude réception de Meux

Outre le vert et le blanc de leurs casaques respectives, Warnant et Meux ont d'autres points communs. Ce sont déjà deux formations de village qui jouent proprement des coudes en D2 ACFF. Ensuite, elles drainent la même philosophie de simplicité, de continuité et d'esprit de groupe qui, incontestablement, font leurs preuves. De plus, ni l'une, ni l'autre n'ont demandé la licence pour évoluer en N1. C'est dire tout l'équilibre de ces deux phalanges qui ne veulent pas se mettre dans le rouge financièrement.