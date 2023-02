Football - D2 ACFF: Hamoir veut repartir de l’avant face à l’Union

On relèvera aussi que Hamoir et l’Union restent sur un quatre sur douze en 2023. "Il est juste de dire que l’Union semble plus forte que Seraing. La petite chose qui me chiffonne un peu est qu’ils ont pu rajouter des joueurs dans leur noyau. Ils ont le choix entre une cinquantaine de joueurs. Il faudrait que l’ACFF pense à mettre tout le monde sur un pied d’égalité à ce niveau pour l’avenir ", explique le coach des Rats, Raphaël Miceli.

Au vu du score de l’aller (NDLR: 0-2 en faveur de Hamoir), on pourrait croire que la rencontre a été facile pour les Bleu et Noir, chose que le T1 hamoirien nuance. "On a livré un match assez sérieux ce jour-là et on s’est donc rendu le travail un peu plus facile. J’en attends la même chose ce dimanche et un peu comme à Binche il y a 15 jours. Les rencontres à Solières et contre Seraing ont été disputées dans un contexte émotionnel spécial et on veut maintenant renouer avec la victoire et surtout à domicile car il y a un gros manque à ce niveau-là."

On sait aussi qu’un vent favorable souffle par rapport à la pérennité du club condrusien au niveau national et le CQ-T1 qu’est Raphaël Miceli commente. "On se voit une à deux fois par semaine et je suis plus optimiste que pessimiste. Les choses évoluent petit à petit. Melvin Lafalize nous quitte pour des raisons louables et aspire à trouver une place de titulaire plus appréciable. Pour le reste, beaucoup de joueurs semblent voulait prolonger leur bail en bordure du Néblon et c’est de bon augure. "

Une victoire contre l’Union permettrait donc d’envisager un ciel encore plus bleu du côté du stade Émile Thisnes.

Arbitre : Amaury Requier, assisté de Bilal El Aayachi Agarbi et de Michel Decarpentine

HAMOIR: Biersard (deuxième et dernière semaine de suspension) et Masset sont suspendus tandis que Doneux et Dambon sont toujours convalescents.