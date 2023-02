Football (D2 ACFF) - "Avoir confiance en nous": Florent Bernier aborde sereinement la réception de Tubize

Même si Stockay a concédé le match nul face à Ganshoren, les Rouge et Noir sont dans une spirale positive. C'est peut-être le moment de recevoir Tubize qui sort de deux défaites de rang. Débarqué de Sprimont au mercato estival, Florent Bernier se sent de mieux en mieux dans le groupe. "Il m'a fallu un temps d'adaptation dans un tout nouveau noyau qui devait aussi apprendre à se connaître, analyse-t-il. Malheureusement, je me suis blessé lors de la préparation. J'ai donc loupé le début de saison. Mais depuis que je suis rentré dans l'équipe, je tiens ma place de titulaire. Je pense que nous proposons, pour l'instant, un bilan plus qu'honorable. Le coach et son staff prônent un football posé avec une circulation de balle entre les lignes. Je pense que nous récoltons les fruits de notre bonne préparation. Honnêtement, je suis content d'être arrivé ici dans un style de jeu qui me convient."