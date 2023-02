Choukri et Hanrez se rappellent à leurs bons souvenirs durbuysiens

Sami Choukry, Bryan Hanrez, quel souvenir gardez-vous l’un de l’autre ?

S.C.: Je veux avant tout mettre en avant la vitesse d’exécution et le démarrage de Bryan. Après, humainement, je m’entends toujours bien avec tout le monde. (rires)

B.H.: Sami est une bonne personne et un excellent joueur. Sa polyvalence est un avantage pour une équipe. Je pense que je l’ai déjà vu pratiquement à tous les postes.

La victoire de Solières (4-0) lors du match aller, est-elle toujours dans les têtes ?

S.C.: Je n’y étais pas personnellement mais on avait ramassé une belle claque. Même leur gardien nous avait mis un doublé (rires). L’avantage, c’est que nous nous sommes réveillés pour enchaîner de bonnes performances.

B.H.: Je m’en souviens très bien, nous nous étions créé beaucoup d’occasions. Avec Hamoir, c’est notre match référence. Après, les compteurs sont remis à zéro. Le match est passé, les trois points ont été pris et c’est passé.

Quelle sera la clé de ce match ?

S.C. : On devra suivre correctement les consignes du coach et ne pas trop se concentrer sur l’adversaire.

B.H.: Si nous jouons sur le terrain en herbe, le plus important sera de mettre un bel engagement. Aussi non, on devra faire preuve d’intelligence tactique.

Si l’une équipe se bat pour sa survie, l’autre se bat pour la montée. Comment voyez-vous la suite de votre saison ?

S.C.: Tout est resserré en haut mais nous ne nous posons pas trop de questions. L’objectif est clair: on veut le tour final et on va prendre match après match.

B.H. : On aborde le maintien sereinement car de toute manière avec nous… c’est tout ou rien (sourire).

Un petit pronostic sur ce match ?

S.C. : Je ne vais pas donner un score exact mais on va espérer les trois points.

B.H.: On ne va quand même pas parler de défaite. Allez, 1-1 et je mets un assist car je ne marque jamais (rires).