Basket-ball (TDM2) – Comblain: le 16 sur 16, pas si simple que cela

Dernier devoir pour le Mailleux Comblain avant un mois de repos puisque les duels contre Sprimont et Pepinster ont été reportés. Avec leur domination parfaitement de la division, les troupes de Ludovic Humblet prendront la direction de Bruges sur la pointe des pieds. "Nous avons parfaitement préparé cette rencontre, les joueurs ont été attentifs et déterminés. Maintenant, on sait aussi que l’adversaire sera colossal, sans aucun lien avec son classement négatif actuellement. Au début de la saison, le club voulait jouer le top mais il a fallu composer avec 4 grosses blessures, notamment lors de leur venue chez nous. Pendant a trêve, les blessés sont revenus et ils ont aussi fait un transfert de TDM1. Dès lors, depuis la reprise, alors que leur calendrier était très compliqué, ils ont enchaîné les bons résultats, tenant plusieurs ténors en respect tout en battant Ostende et Sprimont. Bref, ce ne sera pas simple", pointe le coach.