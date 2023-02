Basket-ball (Régionale 1) - Alban Angelucci: "Contre l’adversaire le plus séduisant"

Pour terminer le programme basket, Waremme ira croiser le fer avec Ciney. Une équipe toujours dans le ventre mou du classement (9 victoires pour 7 revers) et dont on pouvait attendre plus. "Pour moi, c’est simplement mon coup de cœur de la saison, nous confiait même le coach Angelucci. C’est l’équipe qui a proposé le jeu le plus complet et séduisant chez nous. Je ne me base dès lors pas du tout sur le classement et tout le monde sera"focus"pour jouer contre une grosse équipe."