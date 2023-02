Basket-ball (R2): "Le duel familial au coaching ne compte pas", assure Jérémy Prinsen coach de Haneffe

Au classement, on retrouve Linthout avec 4 victoires puis Mont-sur-Marchienne et Beez avec 5 et, juste devant, c’est un groupe avec Haneffe qui ont 6 victoires. Se rendre à Beez est donc un moment crucial d’autant que, lors du match aller, les Hesbignons s’étaient inclinés de 6 unités. "J’espère que tout le monde a pris conscience que c’était le match de l’année. Pas le prochain, pas le précédent, c’est ce samedi qu’il faut répondre présent", nous confiait un Jérémy Prinsen dont la motivation est au top.

Il faut dire que, dans le camp adverse, il retrouvera son père. "Mais, précisément, ce match va se dérouler sur le terrain, parler de ce duel de coach n’a aucun intérêt. Évidemment ce sera particulier, chacun aura envie de gagner avec sa philosophie du basket mais ce sont les joueurs qui vont décider de l’issue de la rencontre et tout le monde doit en être conscient. Parler de l’extra-basket ne ferait que minimiser l’importance de la rencontre."

Et pas question de perdre, il faut au minimum gagner.

"Sinon, un revers serait une double peine. On serait rejoints au cassement et même dépassés à l’avérage, ce qui serait tout compliqué. C’est le moment d’assurer une grosse partie du maintien. Maintenant, j’ai tendance à dire que l’on récolte ce que l’on sème. La semaine dernière, les entraînements ont été moyens et on s’est inclinés, j’espère que l’issue sera différente. Mentalement, le groupe a pris un coup la semaine dernière en ratant son entame de match et en s’inclinant, même s’il y a eu une belle réaction. Maintenant, c’est un nouveau rappel que l’on ne peut pas débuter une rencontre en mode mineur. Surtout pas une rencontre de cette importance et dans la salle d’une équipe qui sera motivée et déterminée. Nous avons été plus nombreux cette semaine pour préparer la rencontre, seul Kerkhofs était blessé mais il sera présent ce samedi."

Il n’y a plus qu’à dès lors. À noter, dans la famille des Templiers, Michaël Berger a été papa cette semaine. Reste à voir s’il réintégrera le groupe dans les prochaines semaines. Pour le staff, la porte reste évidemment ouverte.