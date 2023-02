Basket-ball (P1): Waremme doit confirmer son identité face à Dison

Un match qui verra les Wawas défendre leur 3e place du général, à une victoire des leaders, contre une grosse cylindrée décevante en cette 2e partie de saison. "Pour de multiples raisons, j’ai été les visionner lors de leur défaite à Villers et, franchement, on a la place pour passer, même sans une salle qui n’est pas simple à appréhender, continue le coach . Maintenant, il faut clairement se méfier de cette équipe qui a du physique dans la raquette. Entre les centimètres de Petit et la puissance de Toussaint comme Chikhaoui, ils ont des armes que nous n’avons pas. L’absence possible de Kpako doit nous permettre de dominer la périphérie et de développer un jeu nous permettant de contourner leur puissance intérieure. À nous à faire le travail."

Concernant l’an prochain, les choses se précisent. "Mais rien n’est encore officiel, on va sans doute avancer la semaine prochaine. On sent que certains sont en bout de cycle et pourraient avoir envie d’autre chose, à nous à entendre tout le monde et à monter le projet le plus pertinent", termine l’entraîneur waremmien.