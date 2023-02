Basket-ball (P1): La Villersoise sera sans son coach à Liège Basket

Un effectif qui reste sur deux victoires significatives. "Celle sur Welkenraedt était logique, nous nous savions supérieurs. Celle contre Dison-Andrimont est un bonus… mais il en faudra encore d’autres si on veut avoir une chance de se sauver. Dans ce cadre, le match à Liège est très important car cette équipe est aussi dans la 2e partie du classement et doit se réinventer en ayant perdu tous ses cadres expérimentés. À nous de continuer à proposer un jeu collectif et cohérent. Depuis le début de la saison, je le répète, tout est dans nos mains. On n’a jamais été dominés par une équipe au-dessus du lot. On a les qualités pour être compétitifs lors de toutes les rencontres, c’est à nous d’être cohérents et réguliers."

Une analyse simple mais terriblement correcte pour des Wawas qui avaient pourtant largement été dominés à l’aller tant dans le score que la manière. A l’époque, les Principautaires avaient proposé un jeu fluide, collectif et basé sur des grosses individualités comme Baeri, Bergh et Bouchaouir, qui ne sont plus là, comme Milanovic d’ailleurs. Villers avait complètement oublié son jeu intérieur et explosé face à une zone qu’il risque de revoir ce samedi.

Maintenant, il y a clairement la place pour réussir un 3 sur 3 qui pourrait changer la donne d’autant que toutes les équipes du fond de classement ont encore des matchs important ce week-end. "Maintenant, j’espère vraiment que le groupe gardera sa mentalité positive et collective. C’est facile quand le match se déroule à domicile et exceptionnellement devant le président. La motivation est naturellement là, surtout quand le match débute bien. En déplacement, sans coach et dans une petite salle, cela pourrait être différent. Le but est de rester soudés car c’est la seule solution pour aller chercher ce succès."

En cas de victoire ce samedi, la 5e de la saison, Villers pourrait ainsi revenir à la hauteur de Liège Atlas et de Henri-Chapelle tout comme à portée de fusil du RSW Liège Basket. Bref, toutes les cartes pourraient être redistribuées…