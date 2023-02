Rallye - Débuts mondiaux en Suède pour Loïc Dumont: "On commence par notre joker"

Et c'est sur cette surface aussi surprenante qu'efficace que le Verviétois a découvert le pilotage de sa Ford Fiesta Rally3, sa première en 4x4, lors d'une séance d'essai vendredi dernier. "Il a un peu été surpris, commente Loïc Dumont. Il s'attendait à quelque chose de plus facile, les premiers kilomètres ont été très surprenants. Il n'a évidemment aucun réflexe mais il se laisse aussi le temps d'apprendre. Au fil de la journée, il a déjà pu comprendre comment fonctionne ce type de voitures. On sait désormais comment aller vite mais pas encore comment être efficace, ça va venir."

Objectif arrivée

Pour eux, l'objectif est très clair, ramener la voiture entière et apprendre au maximum, à leur rythme. "On n'a rien à jouer. On a surtout besoin de prendre l'expérience du terrain et de la voiture. L'idée est donc de ne prendre aucun risque car on ne veut surtout pas planter la voiture dans un mur de neige bêtement. Je dirais que c'est ça qui nous angoisse le plus à quelques heures du départ."

Leur cas n'est pas isolé dans le peloton des juniors. Parmi les huit autres concurrents, Raúl Hernández n'a aucune expérience en 4x4. D'autres découvriront la surface, comme Grégoire Munster ou Laurent Pellier. "On sait qu'on ne sera pas aux avant-postes, mais on espère profiter des déboires potentiels des autres. On veut jouer la sécurité pendant qu'ils auront la fougue. Évidemment, si Tom se sent en confiance dans la voiture après plusieurs spéciales, on augmentera le rythme. Pourquoi ne pas finir dans le Top 5 ? Ce serait beau mais on n’y pense pas du tout. On se dit surtout qu'on joue notre joker d'entrée de jeu, car on marque les points des quatre meilleurs résultats de la saison."

L'aventure nordique de nos compatriotes est à suivre depuis ce jeudi. Le shakedown a livré ses premiers verdicts avec une dixième position sur treize, à 16.7 secondes du leader. "On est là où on pensait être, c'est-à-dire à trois ou quatre secondes du leader. La route est plus facile que lors de notre séance d'essais car le passage des concurrents précédents creuse littéralement la route, comme si on avait des rails devant nous" commentait-il à l'issue de ce chrono test. Le premier jour s'est terminé avec un premier tronçon de 5.16 km parcouru de nuit. La suite dès 8h30 ce vendredi pour les premiers des 296 kilomètres restants, répartis en 17 tronçons et trois jours de course.