Natation - Liège Natation n’a rien laissé à la concurrence lors des championnats francophones

Et les deux grandes dames de ces championnats ont pleinement joué leur rôle dans le classement particulier des médailles, permettant à leur club de clôturer le week-end à la première place. "Et on mérite ce titre de meilleur club francophone, abonde le président de Liège Natation. Mais il faut bien avouer que la natation wallonne est un peu malade… Après, qu’importe, nous ne sommes pas là pour faire des sentiments. On a fait un bon résultat d’ensemble et on a nagé en équipe. Pour preuve, on remporte cinq médailles d’or en six relais. Cela veut dire que le collectif était fort. Et ça m’a vraiment fait plaisir de les voir, ils se sont éclatés. C’était franchement un bon week-end."

Et si l’objectif des médailles francophones a été pleinement rempli, comme ce fut également le cas pour Thomas Courbois, quintuple médaillé, il sera tout autre lors du week-end à venir puisque les Crisnéens disputeront les championnats du nord du pays avec l’envie d’y décrocher une qualification européenne. "Et c’est encore plus important, martèle André Henveaux. Cette fois, c’est le chrono qui va compter, plus forcément la place. Il va falloir réaliser la meilleure performance possible. "

Si elle faisait la part belle aux nageurs "élites" francophones, la compétition carolo n’en oubliait pas non plus les plus jeunes avec les longues distances, 800 et 1 500 mètres nage libre, pour les plus petits. Des courses où les Crisnéens se sont également illustrés, remportant cinq médailles. "Je suis contente de ce qu’ils ont montré. Et je suis surtout heureuse de voir qu’ils aiment les longues distances, c’est bien la preuve qu’ils n’ont pas peur de travailler. Tout le monde a fait ce qui était attendu et ils sont allés chercher ce qu’il y avait à prendre au niveau des chronos", raconte Els Gitsels. Des distances où les voisins de Waremme sont également à l’aise, finissant à six reprises dans le trio de tête. "Le bilan est plus que satisfaisant, je suis vraiment très contente de ces jeunes. Encore une fois, ils répondent aux attentes ", analyse Ann Bonvoisin.

Des nageurs qui se donnent rendez-vous ces 11 et 12 février à La Louvière pour les championnats qui leur sont réservés.