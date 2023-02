Cyclisme - Le TCH espère retrouver un bon noyau de cadets

Quand les présentations d'équipes cyclistes s'enchaînent, c'est que le début de la nouvelle saison n'est plus très loin ! En ce début du mois de février, les premières compétitions sont même dans le viseur, en point de mire des jeunes coureurs qui rongent leur frein depuis de longs mois. Les jeunes du club du Team Cycliste Hesbaye vont devoir patienter encore car le TCH reste fidèle à ses fondements pour cette nouvelle année. Il se concentre sur les catégories des plus jeunes, celles qu'on appelait auparavant les minimes et aspirants, pour qui les premières courses n'auront lieu qu'en avril. Au contraire des élites-espoirs, des juniors et des cadets. "Mais nous avons quand même, dans notre effectif d'une trentaine de coureurs, des cadets, commente Yves Legros, le président de l'importante structure hesbignonne. Nous en avons trois cette année. Cela reste peu. Notre but est, à court terme, de retrouver un bon noyau de cadets comme c'était notre cas il y a quelques années, quand nous faisions par exemple des interclubs pour les 15 et 16 ans. Cela pourrait être le cas dès la saison prochaine, puisque nous avons six coureurs en U15 pour cette saison."