Karaté - Erwan Jadoul s’est illustré aux championnats d’Europe

En effet, alors que le tirage au sort n’avait pas été tendre avec le jeune Crisnéen, engagé chez les juniors en +76 kg, ce dernier est passé tout proche de ramener une première médaille en faveur de la Belgique. Mais malheureusement, après avoir éliminé le numéro 1 anglais, puis un Italien et un Français sur le score de 3-1, Erwan Jadoul a dû baisser pavillon face au champion du monde turc en titre, sur décision arbitrale. Et lors de la petite finale, il s’est incliné de justesse 2-1 face à un Croate, rentrant ainsi à Liège bredouille, mais avec le sentiment du devoir accompli. "Je me rends bien compte que c’est énorme, ce que j’ai réussi à faire. Comme première expérience, perdre de justesse à deux reprises face aux meilleurs mondiaux et en battant deux Top 15, c’est vraiment positif. Je suis très content de mon parcours même si évidemment, sur le moment, j’étais assez déçu de ne pas prendre de médaille. Mais cette défaite me servira pour le futur, j’en suis sûr et certain. "

Prochain objectif en avril

Futur qui s’inscrit avec beaucoup de promesses. Désormais 17e au ranking mondial, Erwan Jadoul va désormais se reposer quelques jours avant de reprendre les entraînements en vue du mois d’avril, où il participera à la manche de Youth League en Espagne avec un regard bien différent posé sur lui. " Désormais, on pourrait me reconnaître dans ma catégorie (sourire). Ce Top 5 fait désormais partie du passé. J’ai envie de marquer de gros points avant de passer dans la catégorie d’âge supérieure car ça me faciliterait pas mal la tâche. De toute manière, désormais, l’objectif sera à chaque fois d’aller chercher une médaille. "

Mais avec l’expérience d’un grand tournoi désormais dans son escarcelle, voilà le jeune karatéka lancé vers un futur qui s’annonce radieux. Et il ne fait aucun doute que dans un an, ce podium sera à nouveau un objectif plausible.