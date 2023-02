Football: Solières et Huy fusionnent bel et bien

C’était dans l’air et on vous en parlait en exclusivité il y a plusieurs mois déjà: Huy et Solières fusionneront bel et bien en vue de la saison 2023-2024. Les deux clubs viennent tout juste d’accorder leurs violons. Concrètement, les deux clubs ne feront plus qu’un et évolueront sous le même matricule. Il y aura deux équipes: une première équipe en nationale (D2 ou D3 en fonction du maintien de Solières à ce niveau ou pas) et une autre en provinciale, sans doute en P2. Avec quel nom du club ? Personne ne répond mais un petit Union Hutoise serait sympa, mais on en saura plus demain. Le reste des détails sera communiqué demain dans une conférence de presse demain matin.