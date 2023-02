Football - P4A: Haneffe et Limont fusionneront à l’horizon 2024

Mais tout ne se passera pas chez les Limontois puisque les deux sites continueront à coexister. "Le master projet, comme j’aime l’appeler, se fera à Limont pour des raisons de mobilité et de place disponible, poursuit Philippe Mordant. Mais, en parallèle, nous aurons encore besoin du terrain de Haneffe car il y aura beaucoup d’équipes, on veut mener une politique ambitieuse avec une seule et unique exigence. "

Un discours qui semble bien compris du côté de Limont. "Le but de la commune est de regrouper tout ce qui touche au football. Il y a eu et il y aura encore des discussions pour ne plus former qu’une seule ASBL, explique Éric Papy, membre du CA limontois. C’est la nécessité pour transformer nos installations qui sont, il faut le dire, un peu vieillottes. Pour avoir cette fusion, il faut deux réunions simultanées et distinctes, que deux tiers des membres de chaque ASBL soient présents et que le vote soit positif à 80%. La Commune ne veut plus faire des frais que sur un seul site et je le comprends, c’est une nécessité. D’ailleurs, j’étais encore jeune quand on en parlait déjà (rires). En tout cas, je suis à peu près certain que cela ne posera pas de souci. "

Car, du côté de Haneffe, on grince un peu plus des dents. "Franchement, je ne m’y retrouve plus vraiment, s’interroge Romain Schalenbourg. Mais je peux vous dire que le jour où cette fusion se fait, je tire ma révérence. Je n’en vois pas la nécessité. Le club de Haneffe pourrait continuer à vivre de son côté financièrement, on n’a jamais eu de problèmes. "

Qu’importent les avis des uns et des autres, la décision des instances communales semble bel et bien entérinée. "Je souhaiterais d’ailleurs que la fusion soit effective pour la saison 2023-2024 en étant très ambitieux. Pour la saison suivante, cela deviendra obligatoire, insiste Philippe Mordant. La volonté de Limont est d’aller vers une fusion alors qu’on se pose encore des questions à Haneffe. Mais je suis certain qu’on va trouver un terrain d’entente et les facilitateurs communaux vont aider à ce passage. Si on a fusionné les communes, on fusionnera bien les clubs de foot. "

Alea jacta est, ne parlez plus de Haneffe ou Limont mais bien de Donceel !