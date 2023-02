Football - P3A: Stéphane De Munck quittera Couthuin en fin de saison, son remplaçant se nomme Manu Wilmet

Maxime Colon, le président des Canaris et qui a une attache particulière avec l’ancien entraîneur chez les jeunes du FC Bruges, tenait à le remercier pour tout le travail accompli. "Stéphane préfère prendre une année sabbatique. Je pense vraiment qu’avec son professionnalisme et son perfectionnisme, il doit se retrouver bien plus haut en provinciale. On sentait que nous étions à la fin d’une ère mais nous ne pouvons que le remercier car il s’est révélé déterminant dans la survie du club et a lancé les grandes bases du projet. Alors, c’est vrai que nous avons tous les deux un goût de trop peu avec le résultat durant le tour final passé, mais je le répète, Stéphane vaut la peine d’être connu et j’ai le plus grand des respects pour lui."

Son successeur est connu

En vue de la saison prochaine, pas la peine de postuler, le nouveau staff est déjà connu. En effet, le comité couthinois a fait confiance en l’un des anciens enfants de la maison, à savoir Manu Wilmet, l’actuel entraîneur d’Ouffet-Warzée en deuxième provinciale. Et le mentor ne vient pas seul puisqu’il sera accompagné de son adjoint Eddy Humblet…