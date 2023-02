Véritable révélation de l’année, Logan Charlier restera un an de plus dans le club qui a terminé de le former. Une certaine forme de continuité que Dokens a, lui, préféré rompre. Après plusieurs saisons à Braives, le latéral suivra le chemin de son coach actuel vers Hannut.

Enfin, son homologue de l’autre flanc a lui décidé d’arrêter sa carrière. On ne verra donc plus Paolo Ganci sur les prairies dès la saison prochaine. "Quand je fais quelque chose, c’est pour le faire à fond et là, je sens que j’ai plus envie de profiter de ma famille " expliquait le jeune homme de 33 ans. Et si leur avenir semble bien différent, nul doute que les trois joueurs auront à cœur d’aller chercher quelque chose avec Braives cette saison.