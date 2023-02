Football (P1): on connait le nouveau coach de Fize pour la saison prochaine

On sait désormais qui sera le coach pour la saison prochaine. En qualité de T1, c’est cette vieille connaissance d’Éric Thrion qui va reprendre le flambeau. L’ex-coach de Vaux-Borset, Waremme B, Geer B et Villers sera de nouveau entraîneur principal après 8 années aux côtés de Yannick Pauletti à Stockay et Rochefort. Le reste du staff reste pour l’heure à déterminer. "C’est le coach idéal pour la saison prochaine, assure le manager Jean-Guy Eyckmans. Et, non, il ne rentrera pas en fonction avant la saison prochaine. J’ai vu pas mal d’autres coachs ces derniers jours, dont un de nationale ces dernières heures. Mais le profil d’Eric était le meilleur..."