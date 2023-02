Auteur de 18 buts et 21 assists la saison dernière, il fut l’un des grands artisans de la montée des Hannutois dans l’élite provinciale. Mais la future arrivée de Jofray Hella a redistribué les cartes en vue du prochain exercice. "On m’a fait comprendre que le coach allait arriver avec plusieurs joueurs et qu’il ne comptait pas vraiment sur moi, explique le petit frère de Stefano. Du coup, cela ne sert à rien de continuer, je veux terminer sur de bonnes bases et finir la saison à fond. Oui, c’est un peu décevant car je pense avoir prouvé ma valeur, mais c’est la loi du foot, c’est la vie. J’aurais ma revanche, j’en suis sûr. Il est temps d’aller faire le bonheur d’un autre coach et d’autres supporters. "

Les frères Henrot seront donc séparés l’an prochain puisque Stefano a, lui, d’ores et déjà prolongé son bail en terres hannutoises.