Football (P1): "Faire monter Fize en nationale, c'est un rêve" commente Eric Thirion, le futur coach de Fize

Éric Thirion, vous voilà officiellement coach de Fize en vue de 2023-2024. Vous allez donc être orphelin de Yannick Pauletti que vous avez accompagné à Stockay et Rochefort pendant 8 ans. Dur ?

(ému) Oui, c’est compliqué parce qu’à mesure du temps, Yan est devenu un ami. Mais on a compris depuis notre départ de Rochefort qu’on ne pourrait pas continuer ensemble plus longtemps. Là, je vais continuer seul et ça ne sera pas facile… Le voir lui en P2, moi en P1, oui, c’est fou mais le relationnel compte plus que les compétences, je parle de Yan, dans le football.

Qu’est-ce que Yannick Pauletti vous a appris et que vous allez pouvoir utiliser ici à Fize ?

À être encore plus rigoureux et exigeant et à faire attention à tous les détails. Yan a beaucoup de discipline dans un contexte pas professionnel mais assez élevé. On peut être amateur et quand même être sérieux et discipliné. L’un n’empêche pas l’autre.

Commencer maintenant, vous seriez chaud ?

La situation est spéciale. Donc, je ne sais pas trop mais ce n’est peut-être pas l’idéal. Je vais aller observer en attendant ma future équipe et voir quelles décisions prendre pour le futur noyau. On va essayer de garder une base régionale et y ajouter d’autres régionaux.

Jean-Guy Eyckmans est un de vos amis proches. Vous n’avez pas peur que vos rapports privés se compliquent ?

Non car ce sont des choses différentes. On fera la part des choses. J’ai dit en premier lieu à Jean-Guy que l’amitié serait toujours au-dessus de tout. Mais si ça se passe mal à un moment, je peux comprendre que l’on se sépare de moi à un moment.

Vous allez reprendre comme T1 après une longue période comme adjoint. Qu’est-ce qui domine: le stress ou l’enthousiasme ?

Bah, il y aura une part de stress, c’est sûr. Mais je suis surtout enthousiaste. J’ai hâte de reprendre. A dire vrai, mon programme est déjà préparé pour la reprise (rires). Le manque était très présent ces derniers mois.

Quels objectifs allez-vous tenter d’atteindre ?

Là, comme ça, c’est difficile à dire. On ne va pas parler de Top 5 ou je ne sais pas quoi. D’abord, je veux qu’on parle de plaisir, d’amusement et je suis alors persuadé que le reste viendra. L’important, ce sera de dénicher des joueurs qui ont la bonne mentalité.

Les futurs transferts, vous les avez déjà dans votre tête ?

Oui, j’en ai mais je ne vais pas en parler maintenant. On va d’abord voir nos joueurs. Puis, on verra ce qu’on fait.

Faire monter Fize en nationale, c’est un rêve ?

Oh, calmons-nous. C’est un rêve mais on a le temps de voir venir.

Beaucoup de coachs précédents se sont plaint des installations. Cela ne vous freine ?

Non, je pense que si on prend du plaisir, c’est toujours plus facile. Je me souviens il y a 20 ans, je jouais aux Avins. On avait un terrain pourri mais on avait signé une belle saison. Mais après, il y a des solutions qui se dessinent pour améliorer les conditions. On va trouver des solutions aussi.