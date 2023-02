Basket-ball (P1) - Hannut doit se ressaisir face à Welkenraedt: "On doit gagner, un point c’est tout"

"On a sans doute cru trop vite que le maintien était acquis, souligne un coach Bisschop qui a tenu un discours très clair à son groupe avant la nouvelle rencontre de championnat. Entre la possibilité d’avoir trois ou quatre descendants et le fait que le duo Bellaire-La Villersoise gagne désormais ses matchs, il y a encore clairement un danger pour nous si on ne relève pas la tête."