Football (P4): Vincent (Do)deigne comprendre la situation à Modave

Auteur d’un mercato trois étoiles pour accrocher le tour final cette saison, l’équipe chère à Yannick Buron ne comprend pas ce qu’il se passe. "C’est compliqué, avoue Vincent Dodeigne. Depuis nos premières minutes, ça ne prend. Pourquoi en sommes-nous là ? Quelle est la raison ? Si seulement je savais y répondre… Le plus frustrant c’est qu’on est conscient que le noyau a de la qualité. Et voir ce qu’on en fait sur le terrain… c’est triste. Chaque semaine, des entraîneurs me contactent pour me demander ce qu’il se passe. Je suis gêné de leur répondre…"

Pourtant, s’il y a bien un club où il y a de l’ambiance et de l’assiduité aux entraînements, c’est bien là où entraîne Yannick Buron. "Aujourd’hui on perd deux points et mardi nous serons vingt, assure le buteur. Jeudi de même. Le groupe sera au complet. Si le coach le souhaite, il peut dès maintenant faire son équipe pour le week-end prochain et il aura tous les joueurs." Mais d’où provient cette absence de performance ? "Nous n’arrivons pas à trouver les mots, note l’attaquant. Le groupe est soudé. Malheureusement, cela se joue sur des détails. Ne pas savoir aligner la même équipe chaque week-end nous cause également du tort." Est-ce toujours un bon choix Modave ? "Oui, je suis venu en quatrième provinciale pour évoluer avec des amis, explique l’ancien fraiturois. C’est une saison blanche. Mais, faire pire ce n’est pas possible. Si c’est le cas, ce serait désastreux pour tous… Moi j’y crois."

La suite de l’exercice sera tout aussi longue que ces dernières semaines. Cependant, Modave a toutes les qualités nécessaires à sa survie. Vincent Dodeigne en est le premier artisan. Nul doute que les hommes de Yannick Buron auront ce déclic.