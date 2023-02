Football (P4) : Tom Prunier, l'arbre qui cache la forêt à Fraiture Sports B

"Aujourd’hui, notre équipe n’a rien avoir avec celle de l’an dernier excepté quelques joueurs, constate le jeune buteur. Il y a eu des nouveaux joueurs et il a fallu le temps que la mayonnaise prenne. Nous n’aurions pas su jouer les premiers rangs. Dorénavant, nous nous connaissons bien plus et les points vont commencer à tomber. Nous en sommes capables. L’objectif est de faire une meilleure deuxième partie de saison. J’ai inscrit cinq buts cette saison et j’espère pouvoir contribuer à la marche en avant de mon équipe."