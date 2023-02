Football (P2A) : Templiers sera orphelin de son gardien la saison prochaine

On ne reverra peut-être plus la grande carcasse de Mathieu Delbouille sur les terrains de P2A la saison prochaine. Du moins pas sous les couleurs nandrinoises. Le joueur et le club ont en effet décidé d’arrêter leur collaboration. "J’avais reçu une proposition du club mais après réflexion nous avons préféré nous séparer. En très bons termes" précise l’ancien gardien de Huy notamment.