Football (P2A) : cela bouge déjà à Momalle

On le sait, à Momalle, on a décidé de miser sur la continuité. Ainsi, plusieurs prolongations ont déjà été actées dans le noyau de Christophe De Smedt. Nicolas Sanna, arrivé de Braives cette saison, rejoint ce contingent des joueurs qui restent. Au rayon arrivées, c’est James Obaker qui débarque. Le joueur troquera le jaune de Huy pour celui de Momalle comme Lucas Dubus avant lui. "C’est un joueur de couloir assez percutant et polyvalent" commentait Christophe De Smedt. En P2 ou peut-être même en P1, Momalle sera compétitif.