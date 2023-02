Hamoir: Lafalize s’en va

Pour recevoir l’Union St-Gilloise, Doneux et Dambon sont indisponibles. Biersard et Masset sont suspendus. Par ailleurs, Lafalize a annoncé son départ vers La Calamine en vue de la saison prochaine.

Solières: deux suspendus

Pour aller à Verlaine, Pascal Bairamjan ne pourra pas compter sur Steve Otte et Malik Pesson tous les deux suspendus. "On attend la confirmation si les joueurs qui ont signé à la trêve pourront jouer ce derby", explique David Pauly. A noter que Vancoppennlle est blessé (appendicite.)

Stockay sans deux joueurs

Pour le duel face à Tubize, Panier et Rayane sont suspendus. Bouhlal devrait être de retour jeudi. Rodriguez (ligaments) et Ozer (pointe) sont incertains.

Waremme: un retour

Pas de rencontre prévue pour les Stadistes ce week-end. "Julin est toujours blessé alors que Lapierre peut recommencer les entraînements", commente Henri Verjans.

Warnant sans Timmermans

Pour aller à Meux, Timmermans sera suspendu. Le reste du groupe est mobilisable.

Verlaine: un suspendu

Pour recevoir Solières, Marc Segatto ne pourra pas aligner Doryan Gilsoul, suspendu. "On récupère, par contre, Elisha Temou", explique Amaury Riga.

Division 3 ACFF

Huy: un suspendu

Pour aller à Aywaille, Nzoïgba sera suspendu. Pour le reste, Manu Papalino pourra compter sur l’ensemble de son noyau. "Les blessés sont effectivement de retour", pointe Axel Marchand.

Provinciale 1

Faimes: Vinchent de retour

Pour le duel face à Eupen, Zarnowski et Hauteclair sont toujours blessés. Par contre, bonne nouvelle puisque Robin Vinchent effectue son retour.

Fize voit deux retours

Pour aller à Melen, match clé dans la suite de sa saison, Fize sera privé de Nzembo et de Damsin qui sont suspendus. Erivelton (malade) et Denruyter (cheville) sont incertains. Wagemans et Vandervost rentrent de suspension.

Geer: deux blessés

Pour affronter l’UCE, Mulowa et Vrijdags sont toujours blessés.

Hannut sans Formica

Pour affronter Ster, Formica et Adrovic sont blessés. Javaux est suspendu. Il y a beaucoup d’incertains à la suite d’une épidémie de grippe dans l’équipe.

Wanze/Bas-Oha avec Honay

Pour affronter Sprimont B, Carraro (genou) est blessé. Honay rentre de suspension.