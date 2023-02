Football (D2 ACFF): "Rester au sommet avec Warnant, c’est aussi un beau challenge, non ?" assure Stéphane Jaspart

Stéphane Jaspart, vous avez finalement prolongé à Warnant. Pour quelles raisons ?

J’ai bien réfléchi à la situation. C’est l’offre qui me correspondait le mieux. Au niveau sportif, on est en D2 ACFF, c’est pas mal, c’est le plus haut niveau du foot amateur. Par ailleurs, j’ai eu des certitudes au niveau infrastructures. C’est ça, surtout, que je voulais. On va entretenir notre terrain de plus en plus. L’éclairage sera là aussi, cela rend les choses plus agréables. Faire durer le club de Warnant dans la colonne de gauche est un beau challenge. Avec ce côté convival et familial, c’est beau. On représente bien le foot amateur. On donne une image positive d’un club qui vit sans pression. Et ce côté humain me plaît.

On a pourtant cru que le deal ne se ferait jamais. Pourquoi cela a autant chipoté ?

Je voulais être sûr que les conditions d’infrastructures soient là. C’était une condition primordiale. Et je voulais prendre le temps de la réflexion. À l’heure actuelle, c’est ce qui me correspond le plus.

Vous n’avez pas peur de faire la saison de trop ?

On n’est jamais sûr de ça. On pourrait se dire qu’on est au maximum. C’est aussi une fierté de voir ce qu’on fait et de la qualité de notre boulot. On fait deux saisons de dingue et je prends beaucoup de plaisir. Ma décision est surtout basée sur l’être humain. On verra avec le recul.

Rochefort était sur la balle à un moment. Pourquoi finalement cela ne s’est pas fait ?

C’est une question de timing. J’ai pris ma décision en mon âme et conscience. Je ne me voyais pas quitter le club comme ça pour aller en D3 ACFF. J’ai construit ce groupe de Warnant. C’est aussi une question de feeling.

Warnant est virtuellement monté via le tour final l’an passé. Cette saison, il est bien parti pour être champion. Qu’avez-vous encore à gagner à rester une saison de plus ?

Essayer de rester là, au sommet. Il y a Liège, Visé et puis nous. C’est beau, ça non ? Beaucoup de monde aimerait être à notre place. J’espère, du coup, qu’une bonne partie du groupe va rester avec nous, du coup.

Ne pas monter pour un souci de licence, c’est de nouveau très compliqué pour vous et vos joueurs ou vous commencez à être habitués ?

Oui, c’est dommage. Mais on le sait, on n’est pas étonné. On connaît les règles du jeu. Il y a à peine 3 ou 4 clubs qui la demandent sur 17. Mais je comprends aussi mon club qui ne la demande pas. C’est une petite déception mais il faut remettre ça dans le contexte de Warnant. Cette licence, pour nous, est impossible.

Le président a clairement fait savoir que le budget serait revu à la baisse. Dans quelle mesure ?

Il va diminuer mais je n’en sais pas plus. On fera avec ce qu’on a de toute façon. Warnant sera toujours un club sain et humble.

Cela ne vous fait pas peur de jouer avec moins de moyens et d’être moins compétitif ?

Je me suis posé cette question mais j’ai été en partie rassuré. On ne va de toute façon rien laisser aller. Avec du boulot et de l’envie, on peut faire de belles choses. L’important, c’est la composition du noyau. Les gars se sont bien amusés aussi pendant deux saisons. Ils sont conscients que le club les a mis en vitrine pendant deux ans. Tout le monde doit se rendre compte de la chance qu’on a aussi. Mais je sens encore pas mal d’envie. Pour pas mal de mes gars, l’important est aussi de rester le plus haut le plus longtemps. C’est un objectif à se fixer à terme. Descendre, c’est tomber dans la facilité.

À quoi va ressembler, du coup, le Warnant de la saison prochaine ?

C’est trop tôt pour en parler, je ne sais pas encore. J’ai pris un risque car je n’ai pas sondé mes gars avant de prolonger. J’ai bossé au feeling. On s’est inscrit dans une stabilité. Tout s’est bien passé, aucune raison que ça change.

Ne craignez-vous pas un exode massif ?

Je pense que non. Cela devrait aller. On s’amuse bien. Donc, on va continuer ensemble.

Finir la saison 2023-2024 à une sixième place, cela ne vous ferait pas trop mal ?

Si, bien sûr. On arrivera alors peut-être à la fin d’un cycle. Un one-shoot, c’est pas pour moi. Une troisième saison plus délicate en D2 voudra peut-être dire qu’on est à la fin de quelque chose. Mais n’oubliez jamais que ce qu’on fait, c’est déjà extraordinaire. Cela restera une belle aventure, quoi qu’il arrive.