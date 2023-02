Basket-ball dames (P1) : Huy B confirme sa bonne forme

Au moment de débuter ce derby, il était clair que Waremme, dernier de la série, n’avait pas les faveurs des pronostics. Le but réel était de savoir combien de temps les locales allaient pouvoir tenir le choc. Et, malheureusement, la réponse a été très peu de temps car, dès les premières minutes, Mommen faisait feu avant un 0-6 de Hartet pour déjà plier la rencontre à 2-12. Via 8 lancers notamment créés par Bastin, les filles de Jérôme Louwette allaient tenter de limiter la casse au quart (12-22) mais c’était peine perdue sur le long terme.