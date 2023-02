Handball - Division 2 : Une défaite qui fait très mal à Amay

Impossible de garder le nul et, dans la dernière seconde, Ceyssens crucifiait un pourtant excellent Saghir et laissait Amay à sa septième place.

D'entrée de jeu, Hakim Saghir se mettait déjà en évidence avec un gros arrêt sur Ceyssens. Malgré le but pris dans la foulée, les Noirs prenaient les commandes par Brialmont et Mollatte. Malgré un Saghir au taquet, le HC butait aussi sur une défense limbourgeoise haute et très agressive le poussant à la limite du jeu passif et à des options compliquées. Revenus à égalité à la dixième minute (5-5), les deux cercles restaient muets durant cinq minutes, avant tout par les bons arrêts des gardiens. On assistait ensuite à un chassé-croisé avant que les Mosans ne réussissent à prendre un léger viatique à la pause (11-8).

Remontés avec la hargne, les Limbourgeois ont rapidement recollé au score avec un 0-3 en deux minutes. C'est par Brialmont que les locaux parvenaient à reprendre les devants (14-12, 40e) avant de voir leurs adversaires revenir à égalité avant de subir une fin de match au goût très amer…

Arbitres: Lahlou - Elouch

Évolution du score (par 10'): 5-3, 8-7, 11-8, 14-12, 18-19, 23-24

HC AMAY: gardiens: Saghir (60') et Pucci - ; Destexhe 1, Thirion 0, Tilman (2') 4, De Cecco 0, Vieira 0, Tzenoff 0, Agnello 0, Khaldi (2x2') 4, Philouze (2') 4, Pagnoul (2') 0, Brialmont 8, Mollate (C.R 49e et 2e C.R. 58e) 2,

SEZOENS BOCHOLT: gardiens Van Bommel (50') et Heyndrickx 510'), Krasuski 1, Lamers 7, Ruijten 2, Koninkx 0, Jaeken 4, Swinnen 0, Baeten 0, Ceyssens J. 1, Winters 3, Tielen 4, Ceyssens L. 2, Grossi 0.