P3A : Remi Poty, victime d’une rupture des ligaments croisés, arrête le football

Si Oreye a sorti un superbe exploit en revenant à 2-2 face à Thisnes, un joueur a vécu un moment assez triste. Monté au jeu à la 75e, Remi Poty, le sympathique défenseur, s’est blessé en fin de rencontre, seul, sur un dégagement. Et le résultat est sans appel: les ligaments sont rompus, avec ce que cela entraîne par la suite. " Il y a 99% de chance que j’arrête le football. Je m’étais déjà blessé le 6 mars 2022 contre Hognoul avant de revenir pour le tour final face à Crisnée. Au début de saison, je me fais ma huitième entorse. Je reviens ici, et j’entends un gros crac dans le genou. C’est triste car cela fait 18 ans que je suis à Oreye, mais je suis lassé par les blessures. J’aime toujours le football, je serai toujours au bord des terrains mais comme menuisier, je ne peux plus me permettre d’être aussi souvent blessé. "