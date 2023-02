Football (P3A) : Jean Coune, le facteur X de Vyle-Tharoul

Plus que sa prestation personnelle, Jean Coune a apprécié la forme de son équipe. Si Vyle a logiquement souffert dans le dernier quart d’heure, la première mi-temps a offert son lot d’occasions pour les Verts. " On en a parlé à la fin du match et on s’est rendu compte qu’au vu de la trêve et des absents, nous avons effectué un super match, sourit Jean Coune. Tout le monde a fait son match et personnellement, même si je suis à court physiquement, je me suis bien amusé sur le terrain. "

Avec six points d’avance sur le premier non qualifié pour la mini-compétition de fin de saison, il faudrait une petite catastrophe pour que les Condrusiens ne participent pas au tour final. L’heure est donc de parler objectif avec un joueur qui a vécu dans et en dehors du vestiaire. Alors, à Vyle-Tharoul, on pense à la (re)montée en deuxième provinciale ? "Alors là, on n’y pense pas du tout (rires). Le tour final est un objectif, c’est sûr, et ça serait décevant de ne pas l’atteindre mais de base, l’objectif du coach était de montrer de bonnes choses et de pouvoir conserver une majorité du groupe. "

Et plus personnellement ? "(Soupire) L’objectif de base était de ne pas abandonner le football, donc on peut quand même dire que c’est passé à la trappe. Après, maintenant, j’ai juste envie d’aider l’équipe jusqu’au bout et par après, on verra bien car je vais bientôt emménager dans une nouvelle maison, avec les travaux qui vont avec. "

Mais quoi qu’il arrive, comptez sur l’ailier, fidèle soldat de Pierre Genard, pour aller au charbon quand on fait appel à lui. Et si le Vylois n’est pas directement impliqué dans les buts de son équipe, il l’est bien plus dans le résultat final par son courage et son abnégation.