Football (P3A) : Et si Lensois était juste trop court pour atteindre un deuxième tour final de rang ?

Dépassé en première mi-temps par l’impact des locaux, Lensois a montré de bonnes choses durant la deuxième partie de la rencontre et aurait sans doute pu espérer un petit peu plus qu’un point en fin de rencontre. Néanmoins, le constat est là: sur les six rencontres déjà disputées face à une équipe du Top 5, le groupe entraîné par Patrick Bonomi n’en a remporté aucune. " Nous étions très bien physiquement, c’est dommage de ne pas avoir eu ce petit brin de chance. Ils ont marqué sur deux phases arrêtées car nous nous sommes fait avoir à deux reprises mais au final, je suis satisfait de la réaction car à la mi-temps, je me suis tout de même fort énervé et fâché , explique le coach des Patronnés. On voulait faire un peu plus pour notre président et notre capitaine, mais il ne fallait pas seulement le dire, il faut aussi le montrer. Mais voilà, on voit qu’au classement, ce n’est pas une super affaire pour nous, au contraire de Vyle qui n’a pas hésité à prendre son temps et ce, à juste titre. "