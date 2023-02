Football - P3A: Deux prolongations à Thisnes, où arrive le Warnantois Arnaud Olivier

Le mercato de Thisnes est officiellement lancé ! Et pour un premier joueur, Pierre Longueville s’est dirigé vers son dernier rempart en transférant le jeune Arnaud Olivier, 20 ans, et deuxième gardien de Warnant. Une belle promesse qui va sans doute découvrir la P2. "Nous avons joué contre lui et il m’a donné une très bonne impression. Des échos que j’en ai eus, il peut aller au moins jusqu’en D3 ACFF. Il a eu une superbe formation, c’est un pari que l’on prend. Concernant Benoit (NDLR: Daniel), il souhaite, pour le moment, toujours arrêter mais j’espère pouvoir le conserver comme deuxième."