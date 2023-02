Football (P3A) - Alex Desmet, après la victoire à Racour : « Ça nous donne un peu d’air »

Touché par les mots de son entraîneur, même s’il n’aime pas se mettre en avant, Alex Desmet parle du futur, et déjà de la rencontre face à Hognoul dimanche qui vaudra au minimum six points. "Nous sommes tous confiants pour la suite. Il faudra, par contre, travailler notre finition car comme trop souvent, nous avons beaucoup gaspillé face à Racour. Défensivement, nous sommes bien, mais il faudra apprendre à finir le match et encore plus contre une équipe comme Hognoul " conclut avec une certaine maturité le jeune milieu de 22 ans qui devra continuer à performer au même niveau s’il veut encore prendre du plaisir en troisième provinciale avec les Wasseigeois lors de la prochaine saison.