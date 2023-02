Football - P2A: Julien Doutreloup, premier renfort de Xhoris

On a décidé de ne pas perdre de temps à Xhoris. Ainsi, après avoir prolongé une grosse majorité du noyau en deux phases, avec onze prolongations le 25 janvier, suivies de trois quatre jours plus tard, et s’être assuré de pouvoir compter sur tous ses cadres en vue de la saison prochaine, Michaël Lebe a accueilli un premier renfort ce mardi.