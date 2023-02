Football (P1) - Olivier Parmentier après son limogeage à Fize : "Les joueurs étaient encore derrière moi"

S’il n’a pas voulu réagir à chaud, Olivier Parmentier revenait tout de même sur les raisons de son échec. Une surprise, quand on sait que les Fizois avaient livré un début de saison tonitruant en Coupe de Belgique et en championnat. "Je prends évidemment ma part de responsabilité. Cependant, à partir du cinquième match, on a perdu trop de joueurs. Cet élément a quand même grandement influencé nos performances. Et puis, certains joueurs se sont vus un peu trop beaux après notre excellent début de saison. On a également commis des erreurs chez certains transferts, commente l’intéressé. Si les joueurs n’étaient plus derrière moi ? À l’heure actuelle (NDLR: mardi à 12h), j’ai reçu quinze messages de mon noyau sur un total de 20 joueurs. Soit ce sont tous des faux-culs (sic), soit ils sont tous honnêtes. Les joueurs étaient encore derrière moi."

En attendant, Olivier Parmentier n’en a évidemment pas terminé avec le coaching. "Ces prochaines semaines, ça va me faire bizarre de rester dans mon fauteuil. Ces derniers temps, le plaisir m’a manqué, avoue celui qui entraîne également des jeunes à Wanze/Bas-Oha. Le courant passe très bien avec les coordinateurs. Je ne cache pas que c’est une possibilité que je continue là-dedans. J’ai besoin de retrouver un projet de confiance dans un club avec du respect et de l’éducation."

À noter que Grégory Mignon, l’actuel T2 de Fize, mettra un terme à sa carrière de joueur à la fin de cette saison. Il pourrait, lui aussi, quitter le club fizois dans les prochaines heures. "L’ensemble du comité veut que je reste mais je dois encore avoir une discussion avec Jean-Guy Eckmans", raconte l’homme de 41 ans. Une nouvelle page va donc se tourner à Fize, qui connaît décidément un début d’année 2023 mouvementé.

Eyckmans : «Il est tombé dans une mauvaise période»

C’est donc Jean-Guy Eyckmans, le manager général, fizois qui reprendra le flambeau. «On n’a pas eu le choix. Outre le bilan comptable, c’était surtout le manque de réaction de la part des joueurs qui posait problème. Il fallait prendre des décisions fortes avant que ce ne soit trop tard. Olivier n’est pas incriminé, il a fait son job du mieux qu’il pouvait. Le groupe n’est pas facile à gérer et il est tombé dans une mauvaise période. Avec les blessés et les trois joueurs qui sont partis, Olivier n’a pas eu de réussite non plus Il aurait pu encore rester un match supplémentaire mais, ce dimanche, c’est contre Melen. Une rencontre capitale pour la suite où il faut prendra impérativement prendre les trois points, explique Jean-Guy Eyckmans, qui enfilera de nouveau son costume de pompier de service. Il était impensable de faire venir un nouveau coach à cette période de l’année. J’ai la chance de connaître le noyau et, avec mon expérience, j’espère pouvoir sauver le club durant ces prochaines semaines.»