Football (D2 ACFF): Stéphane Jaspart sera encore coach de Warnant la saison prochaine

On l’attendait et la décision vient tout juste de tomber: Stéphane Jaspart sera toujours bien le coach de Warnant la saison prochaine. L’Engissois, en poste depuis quatre saisons, est en tête avec son club et prolongera donc l’aventure avec son club actuel. Un moment sollicité par Rochefort, le jeune quadragénaire a donc opté pour la staibilité. Warnant peut se frotter les mains.