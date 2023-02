Championnats d'Europe de cyclisme sur piste : Thibaut Bernard entame la compétition ce mercredi

Qu’est-ce qu’il y a de si particulier sur cette piste ? "C’est au niveau du deuxième virage, détaille Thibaut Bernard. Si on arrive au plus haut point et qu’on veut redescendre, il y a un petit creux. Les roues s’y envolent. On a l’impression que ça décolle ! Avec l’espoir de bien atterrir… Il y a quelques années, les Danois y avaient chuté après s’être envolés !"

Un programme corsé

Quel sera le programme de Thibaut Bernard sur cet Euro ? "Mon programme habituel, répond-il. Ce mercredi, je participerai à la poursuite par équipes." Avec l’espoir de se qualifier pour le lendemain. "Nous sommes en confiance avec nos dernières prestations collectives, notamment au Championnat du Monde, au niveau de la poursuite par équipe. Au niveau des qualifications, cela devrait passer. Nous espérons au moins le Top 8. Le but serait d’aller en finale, mais il va falloir être vraiment très bons pour y arriver ! Nous ferons de notre mieux. C’est la fin de l’hiver. Nous ne sommes pas encore en super condition, mais nous savons que nous sommes en forme."

Vendredi, il mettra le cap sur la poursuite individuelle. Avec quel objectif ? "Je m’étais classé dixième l’an passé, j’espère parvenir à gratter quelques secondes et faire mieux. Descendre en dessous de 4:19 (quatre minutes et dix-neuf secondes serait bien) . Physiquement, je ne me sens pas encore à 100%, mais je pense que je suis déjà assez bien pour commencer la saison."

En rentrant de Suisse, il ne va rester que quelques jours chez lui. Avant de repartir avec l’équipe nationale de piste. Pour un voyage bien plus lointain.

"Ce sera pour la manche de la Coupe des Nations d’Indonésie, termine Thibaut Bernard. Un rendez-vous important. Car s’il y a des points à prendre pour se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris sur le Championnat d’Europe, il y en a beaucoup plus à prendre sur les manches de la Coupe des Nations."