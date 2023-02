Basket-ball (TDM2) – Jean-Philippe Darmont a réussi son retour à Comblain: « Un plaisir de chaque instant »

Terminer ? Non, ne vous méprenez pas, le Comblinois sera encore de la partie l’année prochaine en D2. "J’ai pensé arrêté mais le coach a su me convaincre. Puis, tout est tellement positif actuellement. Je joue dans mon village, on gagne, on va monter en D2 et les gradins sont remplis. Mes trois enfants sont mes premiers supporters. Ma file a débuté le basket, le 2e qui n’a que 4 ans la suit aux entraînements. Ils seraient déçus de ne pas venir avec moi les week-ends au basket. Bref, tout se met en place pour continuer l’aventure."

Et même mentalement, si "JiPé" a toujours été un scoreur sous les feux des projecteurs, il a trouvé sa place comme joker de luxe. "Il est clair que je n’aurais pas vécu positivement ce rôle par le passé. Mais, dans le contexte de Comblain, ce n’est en rien un souci. J’avoue même y prendre du plaisir. Être un peu un modérateur, tempérer les plus jeunes et quand même apporter différemment, c’est exceptionnel. Je découvre réellement qu’on a besoin de 10 joueurs dans un groupe, que les marqueurs ne sont pas toujours les plus importants et que le travail de l’ombre a une importance cruciale. Dans notre équipe, on a tous un rôle et peu importe qui marque. Les scoreurs habituels sont même les premiers à booster leurs remplaçants quand ils ne sont pas personnellement en réussite. Tout le monde a son rôle à jouer, le connait et l’accepte à merveille. On est concentrés, on ne disjoncte pas et on tente de trouver les meilleures solutions à toutes les situations. On va tout faire pour aller chercher le 16 sur 16 puis profiter d’un long congé avant de terminer le travail et fêter ce titre incroyable."