Basket-ball (P2) : face à Cointe, Wanze se relève magistralement

Mais cela n’est pas arrivé car, dos au mur, les Rouges ont repris vie de manière spectaculaire, voire inattendue. Ainsi, devant une salle comble et dans une ambiance de feu, on a vécu une rencontre d’exception. "Ce pourquoi nous faisons tous du sport. On a directement senti le groupe motivé. On a vu énormément de proches et de connaissances dans les gradins faisant du bruit et clairement, cela nous a boostés, continuait un mentor voyant directement les siens faire 5-0 au marquoir par Riga et une bombe de Paulus. On a vu que Cointe n’était pas trop dans le match, pas avec son relâchement habituel. Ils avaient la possibilité de finir presque le championnat sur 40 minutes et n’étaient pas à l’aise. À l’inverse, nous nous savions dos au mur et on a proposé un niveau incroyable."

Filant à 17-9 avec Oudenne et Raboz, les locaux allaient pourtant réaliser que leur bête noire n’était pas morte. Face à cet adversaire leur barrant la route de la montée et de la coupe depuis deux saisons, le groupe connaissait un trou d’air avant la fin du quart. Un 0-6 qui aurait pu faire mal d’autant que les rotations étaient limitées ! Mais, mentalement, la montée au jeu de De Liamchine boostait un groupe prenant définitivement le contrôle des opérations avec un 8-0 de Paulus. Après le passage aux vestiaires, il fallait garder la même intensité, chose faite puis, à quelques minutes de la fin, penser à l’avérage.

"Nous devions faire +16 et on était en mesure de le faire. Cointe a tenté de limiter la case en nous envoyant aux lancers mais on a géré pour faire +20 et reprendre l’avérage, souriait un coach fier de son groupe. On doit profiter quelques jours puis se remettre directement au travail. On aurait pu tout perdre ce dimanche mais on n’a encore rien gagné, la lutte continue."

QT: 17-15, 18-9 (35-24), 19-18 (54-42), 21-13.

WANZE: Goossens 0, Oudenne 15, Raboz 14, De Liamchine 3, Riaga 12, Paulus N 26, Fraipont 0, Saive 5, Lhonnay 0.