Basket-ball (D3): Comblain attire un talent pur en la personne de Maxime Bodson

Ce mardi, le Mailleux Comblain était tout sourire au moment d’annoncer une grosse nouvelle supplémentaire pour l’année prochaine. En effet, Christophe Henri et le staff ont réussi à attirer un talent pur dans leur projet de l’année prochaine. "Mais aussi sur le long terme car c’est un ailier au potentiel énorme que nous venons de recruter. Dans la même lignée que Jérôme Giebens il y a quelques semaines et Martin Lesuisse ce lundi, un jeune qui a déjà montré tout son talent à ce niveau mais encore doté d’une énorme marge de manœuvre et d’un physique qui lui permettra d’être compétitif en D2."