Handball (D2) : Amay doit gagner pour y croire encore

Actuellement septièmes avec un point de retard sur Saint-Trond, les Mosans ont donc un joker supplémentaire avant la dernière journée programmée samedi. Pour éviter de devoir jouer tout sur un match, avec un déplacement pour nos couleurs à Pelt, neuvième, et la réception pour les Trudonnaires de Sprimont, actuel deuxième, la victoire est indispensable pour Arnaud Brialmont. "Ce sera très compliqué pour nous mais peut-être aussi pour eux de devoir se déplacer un mardi soir à 20h30. Maintenant, on les avait accrochés chez eux, cela a fini par une égalité (NDLR 25-25) alors qu’on aurait pu gagner où on a chié (sic) la fin de match mais je pense que c’est abordable comme contre toutes les équipes au final. Avec une pression supplémentaire ? Non, pas du tout, on n’en parle même pas. On doit jouer notre match comme on l’a fait ici et ensuite on verra bien. On prend match par match…"

Confirmer comme cette victoire acquise avec la manière et un effectif tellement réduit, huit joueurs de champ et deux gardiens, les Mosans peuvent rééditer cela. D’ailleurs ils avaient déjà été supérieurs aux Limbourgeois à l’aller en menant toujours de deux buts à trois minutes de la fin et, comme trop souvent cette saison, perdre de sa lucidité et craquer.

Une situation peu envisageable pour Nathan Thirion. "Je pense que si on joue comme ici, avec la hargne, c’est possible. Avec un peu plus d’effectif, avec Fares Khaldi qui devrait revenir pour (moi) un peu souffler, on aura de toute façon besoin de banc face à eux et on doit compter sur tout le monde."

L’équipe de samedi est reconduite avec en plus Khaldi de retour de France, et peut-être des malades.

AMAY: Saghir, Pucci, De Cecco, Brialmont, Philouze, Khaldi, Destexhe (?), Tilman, Thirion, Agnello, Molatte, Vieira (?)