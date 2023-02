Football - P4C: Fabrice Leurquin va tenter de remobiliser Oreye B

Si les Orétois connaissent une saison catastrophique, leur choix s’est porté sur Fabrice Leurquin pour terminer la saison. Bien connu au club pour avoir entraîné cette même équipe il y a de ça quelques années, l’ancien T2 d’Alex Liebens renoue avec son dernier amour et aura pour mission de remotiver et améliorer tout un groupe qui peine à prendre du plaisir depuis le début de la saison. Après avoir emmené la deuxième équipe orétoise à trois reprises au tour final, le nouveau tacticien retrouve un noyau différent qui aura bien besoin d’entraînement et de structure.