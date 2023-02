Football (P2A) : Une première victorieuse cette saison avec Burdinne pour Thomas Delhalle

Si on n’avait pas perdu l’habitude de voir un Delhalle sur la feuille de match à Burdinne avec Axel, en voir deux était devenu rare. Voire même inédit. Mais, dans la discrétion d’une trêve hivernale plus longue que prévue, Thomas Delhalle a réintégré le noyau burdinnois. "J’avais eu une grosse déchirure fin du mois d’août et puis j’ai multiplié les contractures à chaque fois que je revenais" pointait le sympathique médian.