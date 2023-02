Football - P2A : Le Braivois Mauro Magnetico, un vrai aimant à ballons

Son numéro 25 n’avait plus foulé les pelouses de P2A depuis le 18 septembre et une rencontre face à Huccorgne. Deux jours plus tard, Mauro Magnetico s’occasionnait une déchirure… puis une deuxième. " J’ai repris les entraînements en décembre, mais on n’a pas pris de risque avec le coach afin que je sois en forme pour la deuxième partie de saison ", confie le joueur de 23 ans.