Football - P2A : Francesco Militello ne manque pas de connexion avec le but

En deux actions, l’ailier de poche a donc fait basculer la rencontre face à Braives. "Quand on prend le 2-2, nous sommes frustrés, reconnaît Francesco Militello. Il restait deux ou trois minutes à jouer et on a tout misé sur l’avant. Lucas Ferron me met une belle balle sur le côté, j’ai de la chance de la récupérer et j’élimine mon adversaire avec un grand pont. Et je vise bien Dylan Lambrecth sur mon centre. On va dire que c’est l’instinct qui a parlé avec une dose de chance avec le vent car le centre aurait pu filer derrière le but. "