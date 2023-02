Football - P2A : Ferrières a proposé un bien meilleur visage après la pause à Amay

Ferrières a logiquement émergé de son duel en bord de Meuse mais ce fut loin d'être une promenade de santé. "Nous avons vécu deux mi-temps totalement différentes , faisait remarquer Fayssal Bourard. Nous avions un plan de jeu mais le but rapide inscrit par notre adversaire nous a fait déjouer. Et nous avons perdu beaucoup d'influx à discuter les décisions de l'arbitre ou à nous énerver contre l'adversaire. La pause est arrivée au bon moment. C'est pour moi le moment-clé de la rencontre. Nous étions tous d'accord sur le fait que nous dévions montrer un autre visage et cela devait passer par un pressing haut. Et ça a immédiatement porté ses fruits. Amay a certes repris l'avance mais cela ne nous a pas déstabilisés. Nous sommes repartis de l'avant en affichant une belle grinta et ça a fini par porter ses fruits."