Football - P1 : Tom Louis, le nouveau diamant de Wanze/Bas-Oha

Actif avec les U19 IP des Mosans, celui qui a également porté la vareuse du Standard de Liège durant quatre ans a connu une ascension fulgurante ces dernières semaines. "Je me suis entraîné avec la P1 jeudi avant la rencontre. Et je me suis vraiment bien senti dans le groupe, mes coéquipiers m’ont donné pas mal de conseils et m’ont beaucoup encouragé. En tout cas, c’était un réel objectif, c’est pour ça que je me suis donné à fond à chaque entraînement et chaque match avec mon équipe, abonde cet attaquant de 17 ans. C’est vrai que ma place préférée est à la pointe de l’attaque mais je peux aussi jouer en tant que meneur de jeu. Je récupère beaucoup de ballons et j’aime bien qu’on joue dans mes pieds. Je pense aussi donner de bonnes passes et avoir une bonne finition."