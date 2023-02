Football (P1) : Dylan Proix, mieux qu'un remplaçant à Hannut

Avec, de manière collective, un sentiment mitigé. "Je pense qu’il y avait moyen de faire mieux et d’aller chercher la victoire, assure Proix. On a eu les occasions pour faire la différence. Mais on a manqué de concrétisation devant le but. On a fait plus souvent la différence. On va maintenant devoir continuer et aller chercher les points qu’il faut pour aller titiller le top 5. On a les moyens d’y être. Seulement si on est concentré. Je pense que ce groupe a encore une vraie marge de progression… " A l’image sans doute de son arrière droit…